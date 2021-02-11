علي حميدة.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل الإنعاش وسبب وفاته

رحل الفنان علي حميدة عن عالمنا، منذ قليل، بعد معاناه مع المرض وتدهور حالته الصحية جراء خروجه من مستشفى معهد ناصر، حيث كان يعاني من ورم سرطاني في الكبد والمرارة وانتقل إلى رئتيه.

توفى الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تراجع حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة ليدخل على إثرها إلى مستشفى مطروح العام، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، إلا أنه شاء القدر مغادرته الحياه داخل المستشفى بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية داخل غرفة الإنعاش نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

الساعات الأخيرة في حياه الفنان علي حميدة

كشف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح عن الساعات الأخيرة التي عاشها الفنان علي حميدة، بعدما تم نقله صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بسبب تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له متواصلة، إلا أنها باءت بالفشل وتوفي في الرابعة والنصف اليوم الخميس.

كان الفنان علي حميدة ابن محافظة مطروح، قد تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم نقله إلى معهد ناصر في الجناح رقم 57 للعلاج علي نفقة الدولة، إلا أن التحاليل والإشاعات الطبية التي أجريت له كشفت تمكن مرض السرطان في كل من الرئه والكلى، فقررت أسرته عودته إلى منزله بحي الريفية في مدينة مرسى مطروح منذ حوالي عشرة أيام.