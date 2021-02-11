عاجل.. الأهلي ثالث العالم

فاز الأهلي بالمركز الثالث "برونزية" كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية قطر، بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2. وإليكم ملخص ركلات الجزاء بالمباراة:

- بدر بانون يسجل الركلة الأولى للأهلي - روني يهدر الركلة الأولى لبالميراس - عمرو السولية يهدر الركلة الثانية للأهلي - أدريانو يهدر الركلة الثانية لبالميراس. - مروان محسن يهدر الركلة الثالثة للأهلي - سكافرفا يسجل الركلة الثالثة لبالميراس - محمد هاني يسجل الركلة الربعة للأهلي - جوميز يسجل الركلة الرابعة لبالميراس. - جونيور أجاي يسجل الركلة الخامسة للأهلي. -فيليب بيميلو يهدر الركلة الخامسة لبالميراس

واحتضن ملعب المدينة التعليمية بالدوحة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي للمنافسة على برونزية مونديال الأندية 2020 المقام بقطر. ولعب الأهلي تلك المباراة بعدما خسر في الدور نصف النهائي، من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، وبهدفين ماركة بولندية لروبرت ليفاندوفسكي، فيما خسر فريق بالميراس في نفس الدور من فريق تيجريز المكسيسكي، بهدف من ركلة جزاء سددها الفرنسي جينياك. لعب الأهلي تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم. خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر. خط الهجوم: بواليا. فيما لعب بالميراس المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: ويفيرتون الدفاع: مايكي – جوستافو جوميز – لوان – ماتياس فينا الوسط: فيليبي ميلو – باتريك دي باولا أمامهم: ويليان – رافائيل فيجيا – روني الهجوم: لويز أدريانو

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