ماذا قال محمد الشناوي بعد حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أنه سعيد بفوز الفريق ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: " أنه يشكر الجماهير التي ساندت الفريق خلال البطولة، وأن جميع اللاعبين تعاهدوا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الأهلاوية".

وأكمل: "كل مباراة نقوم بدراسة جميع الفرق وتابعت تسديدات اللاعبين بفريق بالميراس، وكان هناك تعاون من جانب لاعبي الفريق قبل تسديد الركلات والحمد لله علي تحقيق الفوز".

واختتم: "أهدي هذا الفوز لجماهير الأهلي وأنهم يعرفوا دائما أن الأهلي سباق بالبطولات ودائما اللاعبين يلعبوا من أجل إسعاد الجماهير".

وفاز الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، ويحقق الفريق الميدالية الثانية في تاريخة بعد إنجاز 2006".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، بمونديال الأندية.

وتقام المباراة حاليا على المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد، فيما خسر بالميراس أمام تيجيريس أونال المكسيكي، بهدف دون رد بنصف نهائي البطولة.

وقرر موسيماني إجراء تعديل، بخروج التونسي علي معلول من التشكيل الأساسي، مع نزول ياسر إبراهيم في خط الدفاع من بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر

خط الهجوم: بواليا

وكان محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تحدث لـ دوت الخليج بخصوص مباراة الأهلي وبالميراس وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولن تقل أهمية عن مباراة بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي قدم مباريات جيدة خلال منافسات كأس العالم للأندية حتي الأن، والفريق قادر علي حصد المركز الثالث وتكرار الفوز بالميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو إحترام الفريق البرازيلي داخل أرض الملعب وعدم التهاون به بسبب خسارتة في مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك".

وأستكمل: "من المؤكد أن موسيماني لم يطلب من لاعبي الأهلي الدفاع أمام لاعبي بايرن ميونخ، ولكن الخوف من المباراة والتواجد للمرة الأولي في هذا المحفل العالمي لهذا الجيل أمر طبيعي، وفي حال المشاركة في البطولات القادمة سيكون الأداء مغايير عن البطولة الحالية وهو أمر طبيعي يحدث عندما يتم خوض تجربة جديدة أمام أفضل فرق العالم وأبطال البطولات في كل قارة".

ويظهر مجددا اليوم أمام الأهلي اللاعب "لويس أدريانو" وهذا الأسم يعرفة عشاق الأهلي جيدا، لأنه كان صاحب الضربة القاضية في شباك عصام الحضري في مونديال الأندية عام 6، وأحرز الهدف الثاني لفريق إنترناسيونال البرازيلي، مع مطلع الدقيقة 74، لتنتهي آمال الأهلي في الصعود للمباراة النهائية وذلك بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي.