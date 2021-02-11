موسيماني يوجه رسائل قوية بعد فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه سعيد بفوز الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، وأن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة للغاية وكان يجب الحصول علي الميدالية من أجل إنهاء البطولة بالشكل المثالي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة أن جمهور الأهلي كان له دور كبير في حصد الفريق علي المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية".

وأكمل: "سعيد بتحقيق البطولة الثالثة لي مع الأهلي وأتمني أن أساهم في حصد الفريق للبطولات خلال السنوات القادمة".

واختتم: "أشكر كل ما ساندنا من اجل الخروج بهذه النتيجة والحصول علي برونزية كأس العالم".

وفاز الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، ويحقق الفريق الميدالية الثانية في تاريخة بعد إنجاز 2006".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، بمونديال الأندية.

وتقام المباراة حاليا على المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد، فيما خسر بالميراس أمام تيجيريس أونال المكسيكي، بهدف دون رد بنصف نهائي البطولة.

وقرر موسيماني إجراء تعديل، بخروج التونسي علي معلول من التشكيل الأساسي، مع نزول ياسر إبراهيم في خط الدفاع من بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر

خط الهجوم: بواليا

وكان محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تحدث لـ دوت الخليج بخصوص مباراة الأهلي وبالميراس وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولن تقل أهمية عن مباراة بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي قدم مباريات جيدة خلال منافسات كأس العالم للأندية حتي الأن، والفريق قادر علي حصد المركز الثالث وتكرار الفوز بالميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو إحترام الفريق البرازيلي داخل أرض الملعب وعدم التهاون به بسبب خسارتة في مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك".

وأستكمل: "من المؤكد أن موسيماني لم يطلب من لاعبي الأهلي الدفاع أمام لاعبي بايرن ميونخ، ولكن الخوف من المباراة والتواجد للمرة الأولي في هذا المحفل العالمي لهذا الجيل أمر طبيعي، وفي حال المشاركة في البطولات القادمة سيكون الأداء مغايير عن البطولة الحالية وهو أمر طبيعي يحدث عندما يتم خوض تجربة جديدة أمام أفضل فرق العالم وأبطال البطولات في كل قارة".

ويظهر مجددا اليوم أمام الأهلي اللاعب "لويس أدريانو" وهذا الأسم يعرفة عشاق الأهلي جيدا، لأنه كان صاحب الضربة القاضية في شباك عصام الحضري في مونديال الأندية عام 6، وأحرز الهدف الثاني لفريق إنترناسيونال البرازيلي، مع مطلع الدقيقة 74، لتنتهي آمال الأهلي في الصعود للمباراة النهائية وذلك بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي.