أبرزهم محمود أباظة.. شيوخ الوفد: قرارات أبو شقة أنقذت الحزب من الاختطاف

جدة - نرمين السيد - أصدر عدد من شيوخ حزب الوفد، بيانًا اليوم الخميس، بشأن الأحداث الأخيرة والقرارات الحاسمة التى اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ.





وأعلن شيوخ الوفد تأييدهم لقرارات رئيس الحزب الاستثنائية العاجلة، التى وصفوها بأنها جاءت لمواجهة أخطار كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.

ووقع على البيان الصادر عن شيوخ الوفد كل من: المستشار مصطفى الطويل رئيس الوفد السابق، ومحمود أباظة رئيس الوفد السابق، والقطب الوفدى الكبير منير فخرى عبد النور، والقطب الوفدى يس تاج الدين يس، والقطب الوفدى محمد سرحان.

وذكر شيوخ الحزب فى البيان: "تابعنا بقلق شديد الخلافات القائمة بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، منذ انتخابات الشيوخ والنواب الأخيرة، وكان من الواضح أن هذه الخلافات تسببت فى شل حركة الحزب وغيابه عن الساحة السياسية فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد، والتى نشهد فيها إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على وحدة الشعب المصرى وسيادته باعتباره مصدرًا للسلطات، تلك الدولة التى نادى بها حزب الوفد منذ نشأته وظلت إلى اليوم من ثوابته، لأنها من ثوابت الحركة الوطنية المصرية".

وأضاف شيوخ الوفد فى بيانهم: "وقد راعنا أن نتابع فى وسائل التواصل الاجتماعى مواقف للبعض توحى برغبته فى دفع الحزب إلى الانحراف عن هذه المبادئ، والجنوح نحو آفاق تعرض الوحدة الوطنية للخطر وتعود بالبلاد إلى حالة الفوضى التى دفعنا ثمنها غالياً".

وتابعوا: "لذلك كله نؤيد الإجراءات الاستثنائية والعاجلة التى اتخذها رئيس الحزب لمواجهة هذه الأخطار الحالية، والتى كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم".

كما دعوا جميع الوفديين الذين خاضوا معارك الوفد فى العقود الماضية، ومن انضموا إلى مسيرته تباعاً، للمشاركة فى استكمال الإصلاح الشامل، تمهيدًا لعودة الوفد ملتئم الشمل إلى الساحة السياسية لأداء الدور الذى ينتظره منه الشعب المصرى، ويفرضه عليه تاريخه ويقتضيه واجبه نحو هذا الوطن".

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الماضى، بالمقر الرئيسى للحزب، كشف خلاله عن تفاصيل المؤامرة الكبرى التى كانت تحاك ضد الحزب، ما أزعج شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة إنقاذ الحزب وإجراء تطهيرات سريعة حفاظًا على الوفد كجزء من النظام السياسى فى مصر وممثل للمعارضة الوطنية الشريفة.