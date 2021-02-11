عاجل.. السيسى يؤكد لـ أبو مازن ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر، بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، فى إطار التنسيق المستمر فى هذا الصدد بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار فى جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة، خلال الفترة المقبلة سعياً لدفع جهود عملية السلام، من أجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخى وما يتسم به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.