 السيسى يؤكد لـ”أبو مازن” ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الخميس، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار فى الجهود الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة، سعياً لدفع جهود عملية السلام من اجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

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