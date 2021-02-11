”الصحة”: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى رمضان 

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن البلاد تنتظر تدفق كبير للقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك انفراجة كبيرة فى هذا الأمر، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، سيتم تطعيم المواطنين طبقًا للأولوية، بداية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف خالد مجاهد فى تصريحات لقناة الحياة، "ليس لدينا ما يمنع عودة الطلبة إلى المدارس مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وهذا جزء من التعايش مع فيروس كورونا"، مؤكدا على أنه يتم مراقبة تلك الإجراءات.

وتابع مجاهد، أن فرصة زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان محتملة بشكل كبير، نتيجة التجمعات التى تحدث خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجنبنا زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستتلقى مصر 600 ألف جرعة من اللقاح الصينى "سينو فارم" هدية من الصين لمصر، ومن المتوقع أن تحصل مصر على حصتها من التحالف الدولى للقاحات الذى يوفر اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل وسيبدأ التوريد من نهاية شهر فبراير على دفعات حتى شهر يونيو بمقدار 8 ملايين جرعة.