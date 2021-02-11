شكري يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري‬⁩ ونيكوس دندياس‬⁩ ونيكوس خريستودوليديس،‬⁩ لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك".

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