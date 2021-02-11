إنطلاق بطولة الجمهورية للتنس بنادي التوفيقية

انطلقت اليوم بطولة الجمهورية للتنس المقامة على ملاعب نادي التوفيقية و تعد بطولة الجمهورية للتنس من أقدم وأعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد اللاعبين المشاركين (من 800 إلي 1000) لاعب ولاعبة يمثلون جميع نوادي الجمهورية .

وتم تحديد موعد إقامة بطولة الجمهورية للتنس لجميع المراحل السنية من الفترة 11 فبراير الى 24 من نفس الشهر 2021 ،حيث تتضمن البطولة جميع المصنفين الأوائل علي مستوي الجمهورية.

و تقام البطولة على ( 9 ) ملاعب .

و بدأت البطولة اليوم بعدد 48 مباراة بدء من الساعه 3 عصرًا و حتى الساعة 9 مساءً بإجمالي 96 لاعبا و لاعبة .

وتمثل عدد مسابقات البطولة جميع المراحل السنية 12،14،16، 18سنة ، عمومي (رجال – سيدات) ،بالإضافة إلي المراحل السنية ( 8 ، 9 ، 10 ناشئين وناشئات )، مسابقات الزوجي للناشئين والناشئات.

وقال باسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية للتنس ان اهمية هذه البطوله تأتي لكونها تصنيف ( GA ) وهي أعلي تصنيف على مستوي الجمهورية في بطولات التنس.

ويشارك في البطولة عدد 25 حكم من درجات مختلفة فيمثل رئيس حكام البطولة الكابتن شريف عبد الرحمن و حكم عام البطولة الحكم الدولي طارق ماهر ,و مدير البطولة الكابتن محمد رضوان .