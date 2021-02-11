محافظ القاهرة يلتقى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب 

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس النواب الجدد ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن لقاءه مع النواب عن محافظة القاهرة.





ووجه المحافظ التحية لأعضاء مجلس النواب لتوليهم مهام المسؤولية فى هذه المرحلة، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن. من جانبهم، عرض نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المقتراحات والاستفسارات التى تعكس تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، فيما وعد محافظ القاهرة باستمرار هذه اللقاءات بشكل دورى لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نواب التنسيقية.

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