”التنمية المحلية”: نسبة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 87 % 

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية".
وقال: "مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن".
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