سيف الوزيري رئيس شركة استادات يهنئ الأهلي لحصوله على برونزية العالم

هنأت شركة استادات القابضة ورئيس مجلس إدارتها سيف الوزيري جماهير وعشاق النادي الأهلي بحصوله على برونزية العالم في بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وثمن "الوزيري" جهود النادي الأهلي العريق للحصول على هذا المركز العالمي بعد التغلب على نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بعد مباراة حافلة بالإثارة والعرق والمتعة.
وأكدت الشركة في بيان لها على فخرها الكبير بهذا المستوى الرفيع الذي قدمه النادي الأهلي مشرفا اسم مصر بين أكبر الأندية العالمية، ومقدما صورة حضارية مبهرة عن الرياضة المصرية ورموزها.
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