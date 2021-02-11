عاجل.. الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس (صور)

انتهت مباراة الاهلى وبالميراس بركلات الترجيح لصالح النادى الأهلى فى بطولة كاس العالم للأندسة 2020 بقطر، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.
كان هناك العديد من الفرص الضائعة لكلا الفريقين، والعنف التى شهدتة المباراة والالتحامات القوية بين لاعبى الفريقين.
فى حين حصل محمد الشناوى حارس عرين القلعة الحمراء بجأئزة أفضل لاعب فى المباراة، لما تصدى له من الكرات الخطرة على مرماة خلال أحداث المباراة، والتصدى لثلاث ركلات الترجيح.
تصدى فى الدقيقة 39 ولاكن الشناوى يتألق ويمسك، الدقيقة 40 راسية خطرة ويتصدى لها أيضا، الدقيقة 54 ركنية خطرة ويمسك بها الشناوى، وتتوالى علية الهجمات من خلال عرضية فى الدقيقة 78 ولكن الشناوى ينقذ الموقف.، لتنتهى المباراة إلى ركلات الترجيح.
ركلات الترجيح
بدر بانون يسجل الركلة الأولى للأهلي
روني يهدر الركلة الأولى لبالميراس
عمرو السولية يهدر الركلة الثانية للأهلى
أدريانو يهدر الركلة الثانية لبالميراس.
مروان محسن يهدر الركلة الثالثة للأهلي
سكافرفا يسجل الركلة الثالثة لبالميراس
محمد هاني يسجل الركلة الربعة للأهلي .
جوميز يسجل الركلة الرابعة لبالميراس.
جونيور أجاي يسجل الركلة الخامسة للأهلى.
فيليب بيميلو يهدر الركلة الخامسة لبالميراس.
ويلعب الأهلي تلك المباراة بعدما خسر في الدور نصف النهائي، من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، وبهدفين ماركة بولندية لروبرت ليفاندوفسكي، فيما خسر فريق بالميراس في نفس الدور من فريق تيجريز المكسيسكي، بهدف من ركلة جزاء سددها الفرنسي جينياك.
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