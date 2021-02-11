من هي لجين الهذلول التي طالبت برفع ولاية الرجل عن المرأة في السعودية

لجين الهذلول الناشطة السعودية التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والسعودية، بعدما قررت السلطات الأمنية السعودية إطلاق سراحها، حيث كانت قد قضت قرابة 3 سنوات في السجن بتهمة التحريض لتغيير النظام السعودي.

تزايدت المعدلات البحثية عن الناشطة السعودية لجين الهذلول من قبل مواطني الوطن العربي، لمعرفة المزيد عن حياتها، لذا نرصد خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن لجين الهذلول.

الناشطة السعودية لجين الهذلول

- تعتبر لجين الهذلول من الوجوه المعروفة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا في جميع أنحاء العالم خاصة بعد اعتقالها.

- وُلدت لجين عام 1989 في جدة، وأمضت جزءا من طفولتها في مدينة تولون بجنوب فرنسا، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة كولومبيا في فانكوفر بكندا.

- اعتقلت لأول مرة يوم 1 ديسمبر 2014، وتم احتجازها في سجن ذهبان المركزي لمدة 73 يومًا، بعد محاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على متن سيارة كانت تقودها، وتم القبض عليها بناء على قوانين تمنع المرأة من قيادة السيارات في السعودية.

- وقعت "الهذلول" في 2016، مع 14 ألف شخص على عريضة إلى الملك سلمان تطالبه بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

- وفي ديسمبر 2020، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجل الإفراج عنها.

-علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال أول زيارة رسمية له لوزارة الدفاع البنتاجون، على قرار السعودية الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول، قائلًا: "إطلاق الحكومة السعودية سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول خبر سار وأمر صائب".