الشناوي "رجل المستحيل".. لقطات لا تنسى في تاريخ أخطبوط الأهلي

كلما مرت الأيام كلما ازداد محمد الشناوي "اخطبوط مصر" الجديد خبرة، وثقل وكلام عشقه جمهور الأهلي بالقميص الأحمر، ودابت في حبه الجماهير المصرية بقميص الفراعنة

قفاز ذهبي استطاع فعل المستحيل وجلب الأميرة التاسعة الغائبة منذ سنين عن خزينة الأحمر، وفتح بابها اليوم لوضع مديلية الأهلي البرونزية

من القاع للقمة

خرج محمد الشناوي في 2007 من القلعة الحمراء بعدما استغنى الأهلي عنه، ليعاهد نفسه بالعودة مرة أخرى وارتداء قفاز الإجادة، وهو ما ذكره الشناوي في أكثر من لقاء

وبعد جولة في أكثر من نادي أبرزهم بتروجيت وطلائع الجيش عاد محمد الشناوي كحارس ثالث في الاهلي عام 2017، وفي أقل من عام استطاع الشناوي أن يصبح الحارس "نمبر وان" في النادي الأهلي، وأن يجلس شؤيف إكرامي الذي استمر سنوات في حماية عرين الأهلي على الدكة

لقطات لا تنسى للحارس البطل

لن ينسى أحد مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا في إياب دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية الموسم الماضي، والتي تصدى فيها الشناوي لأكثر م نكرة خطيرة كان لهم نصيب الأسد في مساعدة الأهلي لتخطي هذا الدور





وفي الدور نصف النهائي من البطولة كان لتصدي الشناوي لركلة جزاء من أقدام مهاجم الوداد الدور الأبرز في خروج الأهلي بنتيجة مريحة بذهاب

نصف النهائي بنتيجة 2-0 في المغرب

آخر لقطات الشناوي البارزة كانت اليوم أمام بالميراس البرازيلي والتي ظهر فيها في لقطتين كانتا كفيلتين بحصول الأهلي على البرونزية

الأولى كانت بتصديه لرأسية متقنة، وإنقاذه لها بطريقة شبه مستحيلة

.والثانية بتصديه لإحدى ركلات الجزاء والتي توج بها الأهلي في النهاية بالبرونزية

أكم من الفرص الخطيرة وركلات الجزاء التي حمى فيها الشناوي عرينه من تلقي الأهداف، والتي ساهمت حتى الآن في حصول الأهلي للدوري ثلاث مرات تواليا بتواجده كحارس أول للمارد الأحمر

بلا شك الشناوي هو حامي حمى الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة، ويعطي أمان للاعبي وجمهوره، والذي غاب عن الأهلي لسنوات منذ خروج عصام الحضري من القلعة الحمراء