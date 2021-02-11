"الأهلي فوق الجميع".. أرقام وإنجازات ما بعد برونزية المونديال

المباركات لا تنتهي للاعبي الأهلي بعد تحقيقهم لبرونزية كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3/2، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي في هذه المباراة خلال الوقت الأصلي للمباراة والتصدي للعديد من التصديات الخطيرة للاعبي بالميراس، وأكمل تألقة بالتصدي لركلتي جزاء أمام لاعبي الفريق البرازيلي بجانب خروج كرة خارج الشباك تماما.

الأرقام والإنجازات مازالت تلاحق الأهلي بعد تحقيق الميدالية البرونزية بمونديال الأندية وسوف نرصدها في هذا التقرير التالي:-

أصبح الأهلي أول فريق عربي وأفريقي يحقق الميدالية البرونزية مرتين خلال منافسات كاس العالم للأندية.

نجح الأهلي في تقديم الوجه المشرق للكرة المصرية والإفريقية في مونديال الأندية، ليطيح ببطل أمريكا الجنوبية ويحرمه من الحصول على ميداليته الأولى في تاريخ مونديال الأندية.

حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية والبالغة 6 مشاركات.

تعود الميدالية الأولى التي حققها الأهلي إلى مشاركته الثانية في المونديال نسخة 2006 عندما حصد الأهلي الميدالية البرونزية.

أصبح الأهلي أول نادٍ عربي وإفريقي ينجح في بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين، ولم يسبق الأهلي في بلوغ هذا المجد العالمي أي من الفرق على صعيد الأندية والمنتخبات على مستوى الكبار في إفريقيا والدول العربية في الوصول إلى منصات التتويج.

وعاني الأهلي قبل بداية المباراة بسبب كثرة الغيابات عن صفوف الفريق، فقد غاب علي معلول عن المباراة بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا عن الفريق في المباراة الهامة بسبب إختراقهم البروتوكول الطبي الخاص بالإتحاد الدولي، ليتم إيقافهم في المباراة الختامية.

وكان تشكيل الأهلي في بداية المباراة علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة كبيرة للغاية خلال احداث المباراة وسيطروا علي معظم أحداث شوط المباراة الأول وأضاع لاعبو الأهلي 3 أهداف محققة، كانت أهمهم إنفراد لعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، وكرة اخري لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق.