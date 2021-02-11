إنجاز تاريخي ..رسالة هامة من زعيم أغلبية البرلمان بعد فوز النادي الأهلي بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد فوز النادي الأهلي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
زعيم الأغلبية بمجلس النواب وفوز النادي الأهلي
وقال رشاد:"مليون مبروك لجماهير الكرة المصرية ولجميع لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومجلس الإدارة على فوزهم ببرونزية مونديال الأندية"، متابعا:"إنجاز تاريخي سطره هذا الجيل بعزيمته وجهده ولم يبخلوا بحبة عرق واحدة من أجل رسم البسمة على وجوه المصريين.. مليون شكر وتحية"..
وتابع حديثه برسالته :"فخورين بما قدمه النادي الأهلي برسم صورة مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي وتعزيز مكانة الكرة المصرية.. كلمات الشكر لا تكفي هذا الفريق على الاداء البطولي والروح والقتالية..
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واختتم رسالته بقوله:"أخص بالتحية جماهير الكرة المصرية التي دعمت وساندت الفريق من المدرجات بداية من انطلاق البطولة، وقدمت صورة حضارية وألوان تشجيعية حازت اعجاب وحفاوة العالم".
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