ماذا فعل مدرب الزمالك بعد تتويج الأهلي بـ"برونزية" المونديال ؟

بعد نهاية مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بتحقيق الفريق بطولة كاس العالم للأندية بركلات الترجيح 3/2، هنأ جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك النادي الأهلي بعد تحقيقة الميدالية البرونزية لبطولة كاس العالم للأندية.

وتحدث باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مولودية الجزائر غدا ببطولة أفريقيا، وعبر عن سعادتة بفوز الأهلي بالمركز الثالث لكاس العالم للأندية وأن هذا الإنجاز يعتبر هاما لكرة القدم المصرية والأفريقية.

واختتم حديثة قائلا: "أتمني أن نواجة الأهلي مرة أخري في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مرة أخري هذا الموسم".

وأصبح الأهلي أول فريق عربي وأفريقي يحقق الميدالية البرونزية مرتين خلال منافسات كاس العالم للأندية.

نجح الأهلي في تقديم الوجه المشرق للكرة المصرية والإفريقية في مونديال الأندية، ليطيح ببطل أمريكا الجنوبية ويحرمه من الحصول على ميداليته الأولى في تاريخ مونديال الأندية.

حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية والبالغة 6 مشاركات.

تعود الميدالية الأولى التي حققها الأهلي إلى مشاركته الثانية في المونديال نسخة 2006 عندما حصد الأهلي الميدالية البرونزية.

أصبح الأهلي أول نادٍ عربي وإفريقي ينجح في بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين، ولم يسبق الأهلي في بلوغ هذا المجد العالمي أي من الفرق على صعيد الأندية والمنتخبات على مستوى الكبار في إفريقيا والدول العربية في الوصول إلى منصات التتويج.

وعاني الأهلي قبل بداية المباراة بسبب كثرة الغيابات عن صفوف الفريق، فقد غاب علي معلول عن المباراة بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا عن الفريق في المباراة الهامة بسبب إختراقهم البروتوكول الطبي الخاص بالإتحاد الدولي، ليتم إيقافهم في المباراة الختامية.

وكان تشكيل الأهلي في بداية المباراة علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة كبيرة للغاية خلال احداث المباراة وسيطروا علي معظم أحداث شوط المباراة الأول وأضاع لاعبو الأهلي 3 أهداف محققة، كانت أهمهم إنفراد لعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، وكرة اخري لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق.