الهيئة العليا للوفد توافق بأغلبية ساحقة على قرارات أبو شقة الإصلاحية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة العليا أن هذه القرارات التى تخضع لمبدأ قانونى هام وهو"مبدأ الضرورة"، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التى كان يدبرها أحد المفصولين هو "أخونة الحزب"، وللأسف قام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.

وأضاف البيان أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التى يمر بها الحزب قررنا تفويض رئيس الحزب فى اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم: فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدى عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، والنائب الوفدى الدكتور محمد بركات والنائب الوفدى طارق تهامى والنائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وأحمد رائف، وأميمة عوض، وجمال شحاتة، وحسنى حافظ، وحمدى قوطة، وخالد قنديل، ورضا إدوارد، وسعيد ضيف الله، وسفير نور، وسليمان وهدان، وطارق تهامى، وطارق عبد العزيز، وعادل بكار، وعباس صديق، وعبد الباسط الشرقاوى، وعبد السند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعلى شعيب، وعيد هيكل، وفؤاد بدراوى، وفيصل الجمال، ومحمد البدرى، ومحمد بركات، ومحمد فؤاد، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ومصطفى شحاتة، ومصطفى الطويل، ومصطفى الفقى، ومحمد خليفة، وهالة الملاح، وهانى سرى الدين، وهانى أباظة، ووجدى زين الدين، ويس تاج الدين، وأشرف على الدين.