أخبار مصرية

صور.. السفير المصرى يشارك فى احتفال توريد عربات القطارات المصنعة بالمجر

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هايدى الدسوقى 2021-02-11 21:58 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - شارك أشرف الموافى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، فى الحفل الذى أقامته شركة ترانسماش هولدنج بمناسبة شحن الدفعة الأولى من عربات القطارات التى يجرى تصنيعها فى المجر لصالح مصر وذلك فى إطار تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بواسطة التحالف المجرى الروسى. 

وأكد السفير المصرى فى كلمته أن هذا الاحتفال يعد باكورة إنتاج المصنع ويعكس حجم الجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لهذه الصفقة لكونها الأكبر فى تاريخ التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر وأكبر مشروع فى المجر فى هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه يتعلق بمرفق حيوى للمواطن المصرى. 

 

كما أوضح أن بدء توريد العربات المصنعة ودخولها على خط الخدمة يمثل استمراراً للتعاون الممتد منذ سنوات طويلة بين مصر والمجر فى مجال القطارات. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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