صور.. السفير المصرى يشارك فى احتفال توريد عربات القطارات المصنعة بالمجر

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وأكد السفير المصرى فى كلمته أن هذا الاحتفال يعد باكورة إنتاج المصنع ويعكس حجم الجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لهذه الصفقة لكونها الأكبر فى تاريخ التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر وأكبر مشروع فى المجر فى هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه يتعلق بمرفق حيوى للمواطن المصرى.
كما أوضح أن بدء توريد العربات المصنعة ودخولها على خط الخدمة يمثل استمراراً للتعاون الممتد منذ سنوات طويلة بين مصر والمجر فى مجال القطارات.
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