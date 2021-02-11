جمعة يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية جهود نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، مع السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عددا من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى خارج مصر، من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم والمؤتمرات الدولية وإصداراتها المترجمة التى يجرى توزيعها على العديد من المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم.





وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن مناقشات وزير الأوقاف ونائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية جاءت فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى نشر الفكر الوسطى فى مختلف دول العالم، وفى إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وفى ضوء التعاون المثمر بين وزارتى الأوقاف والخارجية. على صعيد آخر، قال بيان الوزارة إنه تم إنهاء خدمة كل من: عرابى رمضان عبد الموجود إمام وخطيب بأوقاف المنيا لانقطاعه عن العمل، وصلاح محمد عبد الفتاح عبد الله إمام وخطيب بأوقاف المنيا بناء على حكم قضائى، بناءً على قرارى إنهاء الخدمة رقم 136 لسنة 2021م ورقم 138 لسنة 2021 الصادرين من مديرية أوقاف المنيا، وفق القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن العاملين المدنيين بالدولة. وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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