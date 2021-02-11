التعليم: تأجيل الدراسة والامتحانات غير صحيح وكذبنا الشائعة عشرات المرات 

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تكذيب ما يتم تداوله بشأن تأجيل الامتحانات والدراسة بالفصل الدراسى الثانى كثيرا، قائلا: تم التكذيب عشرات المرات.
ومن جانب أخر قال وزير التربية والتعليم، "لأولياء الأمور والمعلمين يتم إتاحة مناهج Connect لرياض الأطفال وطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي على المكتبة الإلكترونية، وتضم مصادر تعلم متعددة مثل: صوتيات وفيديوهات وملفات PDF وكتب إلكترونية وملصقات وبطاقات تعليمية وبطاقات صوتية لتحقيق تجربة تعليم ممتعة وفريدة للأطفال.
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