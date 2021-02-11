بايرن ميونخ بطل كأس العالم للأندية للمرة الثانية بالفوز على تيجريس

توج فريق بايرن ميونخ الألمانى بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره تيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للنسخة الحالية من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان بايرن ميونخ قد توج باللقب في عام 2013، بالبطولة التي أقيمت في المغرب.

وتبادل الفريقان شن الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين.

وسجل جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ هدفا في الدقيقة 18، تم الغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو التي أشارت إلى وجود تداخل من روبرت ليفاندوفسكي لحظة تسجيل الهدف، وكان في موقف تسلل حينها.

في الشوط الثاني، احرز الظهير الفرنسي بينامين بافارد هدف انتصار بايرن ميونخ في الدقيقة 59 بعد متابعته لرأسية ليفاندوفسكي التي ارتدت من يد حارس تيجريس.

واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على عدم وجود تسلل على ليفاندوفسكي.

وتأهل الفريق البافارى لنهائي مونديال الأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 2013 فى المغرب عندما واجه فريق الرجاء المغربي وحقق الفوز بثنائية نظيفة، بينما يعد فريق تيجريس المكسيكي أول بطل للكونكاكاف ينجح فى التأهل إلى نهائي المسابقة.

ونجح بايرن ميونخ فى الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد تخطيه الأهلى بثنائية نظيفة سجلها النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي فى نصف النهائي، فى المقابل تأهل فريق تيجريس أونال المكسيكي بتغلبه على فريق بالميراس البرازيلى بهدف نظيف سجله الهداف الفرنسي المخضرم أندرى بيير جينياك.

بايرن ميونخ ضد تيجريس

وغاب النجم توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونخ عن المباراة بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا صباح اليوم.

وافتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا وخافى مارتينيز المصابين بفيروس كورونا المستجد، فى المباراة النهائية بعد تعذر سفرهم إلى الدوحة من أجل خوض اللقاء النهائي، كما غاب جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ لعودته إلى ألمانيا بعد ساعات من العثور على جثة صديقته في برلين.

بايرن ميونخ

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان

خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي

تيجريس أونال

حراسة المرمى: جوزمان

خط الدفاع: رودريجيز، رييس، سالسيدو، دوناس

خط الوسط: دى سوزا، بيزارو، كوينونيز

خط الهجوم: أكوينو، كارلوس جونزاليس، أندريه جينياك

الاحتفال بالهدف الأول

الاحتفال بالهدف الأول

ليروي ساني يستعد للمرور

ليروي ساني يستعد للمرور

ليفاندوفسكي وسط لاعبي تيجريس

ليفاندوفسكي وسط لاعبي تيجريس