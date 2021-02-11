الصحفيين: مد الاشتراك بمشروع العلاج لنهاية فبراير

قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المنعقد أمس، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عرض مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، لتمكين الزملاء الراغبين في الاشتراك لعام ٢٠٢١ من الحصول على الخدمة.

وكان من المقرر غلق باب الاشتراك ١٥ فبراير الجاري، ليمتد بذلك فتح باب الاشتراك اسبوعين اضافيين.

وحول امكانية الاشتراك بشكل مباشر بالحضور من النقابة، قال عبدالمجيد: يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو ارسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا.

وتبلغ قيمة اشتراك الفرد ١٨٥ جنيهًا، ويضاف ٢٥ جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو ب ٧٠٪؜ من اجمالي ٢٤ ألف للحد العادي، و٧٠٪؜ من اجمالي ٣٥ ألف في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة بما تم ادخاله من اصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي.