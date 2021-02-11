كندا تتوقع الحصول على 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل

أعلن الجنرال داني فورتين، القائد العسكري الذي يشرف على توزيع اللقاحات في كندا، إن شركة فايزر أكدت أنها ستشحن 400 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى البلاد اعتبارا من يوم الاثنين القادم.
ومن المفترض، أن تحصل كندا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، على ما يقرب من 1.8 مليون جرعة من شركة فايزر، و 168 ألف جرعة أخرى من شركة موديرنا لكن شحنة موديرنا القادمة في 22 فبراير ليست سوى ثلثي ما كان من المفترض أن تكون.
وقالت متحدثة باسم شركة فايزر كندا إن تطويرات مصنع الشركة في بلجيكا اكتملت وأن الإنتاج عاد إلى المسار الصحيح لتلبية طلب كندا بلحصول على أربعة ملايين جرعة بحلول نهاية مارس.
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