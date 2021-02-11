ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للاندية.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة المدرب هانز فليك، في تحقيق السداسية التاريخية معادلا إنجاز برشلونة الإسباني عام 2009، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر فى ألمانيا بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

كما هنأ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر ببرونزية مونديال الأندية وتألق الحارس المصري في التصدي لركلتين ترجيحيتين امام بالميراس البرازيلي.

وجاءت التهنئة عقب مباراة تحديد المركز الثالث ، واثناء خروج الشناوي من الملعب ونزول نوير للملعب استعدادا لمباراة فريقه في النهائي امام تيجريس المكسيكي.

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.