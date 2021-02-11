أندية عالمية وخصم لدود.. من هنأ الأهلي بـ"برونزية" المونديال ؟

حقق النادي الأهلي إنجازا جديدا لكرة القدم المصرية والأفريقية والعربية، وذلك بعدما حقق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، وتخطية عقبة بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3/2، في مباراة تألق فيها محمد الشناوي حارس الفريق القاهري وتصدية لركلتي جزاء في نهاية المباراة.

وفيما يلي نرصد ردود الأفعال العالمية والعربية بعد فوز الأهلي بالميدالية البرونزية وإرسال المباركات والتهنئة بعد تحقيق اللقب العالمي.

نشر فريق الدورى الأنجليزى شيفيلد يونايتد على الصفحة الرسمية تهنئة للأهلى بعد الفوز بالبرونزية على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح فى بطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر" تهنئة من القلب إلى نادى القرن الافريقى لحصوله على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية".

ونشر أيضا الموقع الرسمى للفيفا على تويتر " الأهلى يفوز بركلات الترجيح ويحقق البرونزية، ألف مبروك للنادى الأهلى المصرى الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلى".

كما هنأ المدير الفنى لنادى الزمالك المصرى "جايمي باتشيكو" فى مؤتمر صحفي "أهنئ الأهلى بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية وأتمنى مواجهتهم فى النهائي الإفريقي من جديد".

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بمدينة الدوحة العاصمة القطرية.

وأشار الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن هذا الفوز الكبير يأتي كإنجاز للكرة المصرية وجماهيرها المحبة لها.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .

وأشار صبحي أن النادى الأهلى استحق الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق.

ووجه صحبي التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين والجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية .

وأصبح الأهلي أول نادٍ عربي وإفريقي ينجح في بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين، ولم يسبق الأهلي في بلوغ هذا المجد العالمي أي من الفرق على صعيد الأندية والمنتخبات على مستوى الكبار في إفريقيا والدول العربية في الوصول إلى منصات التتويج.

وعاني الأهلي قبل بداية المباراة بسبب كثرة الغيابات عن صفوف الفريق، فقد غاب علي معلول عن المباراة بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا عن الفريق في المباراة الهامة بسبب إختراقهم البروتوكول الطبي الخاص بالإتحاد الدولي، ليتم إيقافهم في المباراة الختامية.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة كبيرة للغاية خلال احداث المباراة وسيطروا علي معظم أحداث شوط المباراة الأول وأضاع لاعبو الأهلي 3 أهداف محققة، كانت أهمهم إنفراد لعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، وكرة اخري لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق.

وقدم محمد الشناوي حارس عرين القلعة الحمراء مباراة تاريخية فى البطولة، أثناء أحداث المباراة وركلات الترجيح، ليصبح صاحب الفضل الأكبر فى الحصول على البرونزية للأهلى للمرة الثانية في تاريخ الأهلى.