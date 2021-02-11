ماذا قال نجم هجوم الأهلي بعد التتويج بـ"برونزية" المونديال ؟

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم ‏على بالميراس البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال طاهر إن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل ‏مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير.‏

وأوضح لاعب الأهلي أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس ‏العالم للأندية كانت كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.‏

وأشار طاهر إلى أن جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوي لهم من أجل ‏تحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة ‏من جماهير الأهلي.‏

واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية واللعب دون جماهيرنا أمر ‏سلبي جدا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة، ‏التي ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».‏

انجاز فريد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

شهدت ركلات الترجيح تألق كالمعتاد لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول، بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء ساعدت المارد الأحمر في التتويج بالميدالية البرونزية.

قفازات الشناوي وتصدياته الرائعة جعلته يكتب تاريخاً جديداً له في تاريخه الكروي، حيث أصبح الحارس المصري الوحيد الذي يتوج بجائزة رجل المباراة في بطولات العالم المختلفة سواءً على مستوى المنتخبات أو الأندية.

حيث حصل على جائزة رجل المباراة من قبل في مونديال روسيا مع المنتخب الوطني، حينما نجح وقتها في التألق أمام عمالقة المنتخب الأوروجوياني، قبل أن يتألق أخيراً هذا المساء مع النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي.

ويتسلم لاعبو الأهلي الميداليات البرونزية بعد المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ الألماني وتيجريس المكسيكي، وجاء هذا القرار من اللجنة المنظمة للبطولة حفاظاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.