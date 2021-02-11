التخطيط: 33.5 مليون جنيه تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ مسعود بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، إن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة بمحافظة المنيا، تصل إلى 33.5 مليون جنيه من تكلفة إجمالية لكل المشروعات تبلغ 35 مليون جنيه.





جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم، بشأن زيارة قام بها وفد من الوزارة برئاسة الدكتور جميل حلمى، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية إلى قرية الشيخ مسعود؛ عقب زيارة قرية كفر المغربى بمحافظة المنيا.

وأشار حلمى إلى أن عدد سكان القرية يصل إلى 23 ألف نسمة؛ وبلغ عدد التدخلات فيها 14 تدخلا، تشمل تركيب أسقف لـ 73 منزلا، كما تم تركيب 171 وصلة مياه، ومد شبكات مياه شرب، بالإضافة إلى إحلال كلى للوحدة الصحية بالقرية وتركيب 145 عمود إنارة، فضلًا عن تركيب 5 محولات كهرباء.

كما زار الوفد قرية كفر المغربى بمركز العدو، التى يبلغ عدد سكانها 7.7 ألف نسمة - وبلغ عدد التدخلات بها 18 تدخلا، تشمل رصف طرق لـ 3330 مترا، وإحلال وتجديد كوبرى، بالإضافة إلى تركيب أسقف 73 منزلا، وتركيب 171 وصلة مياه، فضلًا عن مد شبكات مياه شرب، وإنشاء مركز شباب، وتركيب 615 عمود إنارة.

ولفت إلى أن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية كفر المغربى تصل إلى 31.5 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحى، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى 63 مليون جنيه.