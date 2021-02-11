وزير الأوقاف ينعى نائب رئيس مجلس الدولة ويثمن جهوده فى خدمة وطنه

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، المستشار عبدالرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، مثمنا جهوده فى خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف.





وأكد جمعة أنه كان حريصًا من خلال رئاسته لهذه اللجنة الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معًا فى ضوء الضوابط الشرعية، وحرصه الشديد على تحرى جانب الحق والعدل فى أداء رسالته الوطنية والقانونية. ودعا وزير الأوقاف الله "عز وجل" أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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