صحة الغربية تتسلم 49 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من صندوق تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، اليوم الخميس، استلام مديرية الصحة 49 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة، مشيدًا بالدور الوطنى لصندوق تحيا مصر فى تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة فى قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى ورعاية مرضى الفشل الكلوى.





وقال وكيل وزارة الصحة فى بيانها اليوم، إن المديرية قامت بتوزيع الأجهزة بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوى بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم، مؤكدًا أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتى ستساهم فى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى. وأوضحت دكتورة سهير صبرى، مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى وقد تم توزيعهم على 11 مستشفى عام مركزى ومركز غسيل كلوى بالمحافظة، وفقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز الغربية.

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