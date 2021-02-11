ألمانيا تبحث مد قرار الإغلاق حتى منتصف مارس المقبل لمواجهة كورونا

ميركل- ارشيفية
بحثت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة إنجيلا ميركل، مد الإجراءات التقيدية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى يوم 14 من شهر مارس المقبل.
وأكدت ميركل في اجتماع مع المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس، أنه من الممك مد الإجراءات التقيدية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ظل اننخفاض عدد إصابات كورونا في ألمانيا على مدار الأيام الأخيرة.
فيروس كورونا في ألمانيا
شهدت أعداد إصابات فيروس كورونا انخفاضًا ملحوظًا، ما دفع رؤساء بعض الولايات إلى تسهيل الإجراءات، لكن هناك مخاوف بشأن مدى تأثير سلالات جديدة من الفيروس قد تكون أكثر خطرًا في سرعة انتشار العدوى.
من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج في جنوب ألمانيا وينفريد كريتشمان من حزب الخضر: "نواجه وضع هش للغاية.
أضاف، أن هناك دول أخرى مثل البرتغال شهدت ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بها على نحو سريع للغاية.
وضع المدارس الألمانية في ظل كورونا
كما أوضح كريتشمان أنه إذا استمرت الأرقام في الانخفاض بشكل موثوق، فإن أولوية تخفيف القيود ستكون للأطفال الصغار بإعادة فتح المدارس الابتدائية ودور رياض الأطفال.
وكانت المستشارة الألمانية قد أبدت سابقًا معارضتها لتخفيف الإغلاق المفروض منذ أشهر بسبب فيروس كورونا، موضحة: "لن نكون قد كسبنا شيئا إذا تم إنهاء الإغلاق قبل أوانه".
تصريحات ميركل حول فيروس كورونا
وقالت ميركل في تصريحات سابقة لها، إنه في حال استمرت المعطيات الحالية بانخفاض عدد الاصابات على هذا المنوال حتى الأول من مارس "قد لا نكون بحاجة إلى تمديد الإغلاق".
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