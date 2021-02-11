الزمالك يجهز مفاجأة في افتتاح مشواره الأفريقي.. تفاصيل

يفتتح الزمالك غدا مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، بمواجهة صعبة مع فريق مولودية الجزائر الجزائري.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الغد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمود جنش.

الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

الهجوم: مروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل.

وقال جايسمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك: "أبارك للأهلي.. هذا أمر جيد للكرة المصرية والإفريقية، والأهلي قدم أداءً جيدًا في مونديال الأندية".

وأضاف: "أتمنى مواجهة الأهلي مجددا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية.. هدفنا الفوز باللقب القاري هذا الموسم".

وأشار إلى أن الزمالك، سيخوض منافسات مجموعة صعبة للغاية، بجوار مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيث السنغالي، معتبرا أنها "مجموعة الموت"، ولا بد من تقديم بداية قوية، عبر الفوز على مولودية الجزائر.

وتابع: "نعلم جيدا فريق مولودية الجزائر، ودرسنا أوراقه ونقاط قوته، وسنبدأ المباراة بحذر.. نحترم المنافس، لأنه يملك لاعبين كبار".