صور.. شكرى يشارك فى اجتماع بأثينا للتباحث حول الأوضاع فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات، بهدف تناول تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التى تشهدها المنطقة.





وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكرى ألقى مداخلة خلال مشاركته فى الاجتماع، أكد فيها على أهمية استغلال إمكانات التعاون المتاحة لدى بلدان المنطقة لتحقيق المصالح المتبادلة ومجابهة التحديات والأخطار المُشتركة.

وذكر المُتحدث الرسمى أن مداخلة الوزير شكرى، تضمنت كذلك تأكيدًا على أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف السفير أحمد حافظ أن الوزير شكرى، استعرض فى مداخلته موقف مصر من أهم القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد على محورية القضية الفلسطينية للأمن والاستقرار وأكد على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية لها على أساس حل الدولتيّن، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتطرق الوزير شكرى إلى مسألة قبرص، منوها إلى أهمية التوصل لحل للقضية على النحو المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد على ضرورة تحقيق حل سياسى شامل فى ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، مع إنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية الليبية، وكذلك ضمان رحيل جميع المقاتلين الارهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن مداخلة الوزير شكرى تضمنت أيضا موضوع مكافحة الإرهاب، وأهمية مواجهة هذه الآفة من خلال العمل الحازم والجماعى، بهدف النجاح فى دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف، فضلا عن موضوع انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتى تتطلب كذلك مقاربات جماعية لمعالجتها.