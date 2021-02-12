دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رجب لعام 1442 هجرية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت دار الإفتاء في مصر والأمة العربية والإسلامية عن موعد أول أيام شهر رجب من العام الجاري 1442 هجريًا، وهو من أهم التواريخ التي يتطلع إليها الكثيرون نظرًا إلى أن شهر رجب هو الشهر الذي يليه شهري شعبان ثم رمضان مباشرةً، وهي بطبيعة الحال من الشهور التي تحمل درجة أهمية بالغة لدى جميع أبناء الأمة الإسلامية والعربية.

أول أيام شهر رجب لعام 1442

تم استطلاع هلال شهر رجب للعام الهجري الجاري 1442 هـ من خلال هيئة المساحة والبحوث الفلكية في دار الإفتاء مع غروب شمس اليوم الموافق الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة؛ ليكون بذلك يوم الجمعة هو المُتمم لشهر جمادي الآخرة والسبت القادم هو أول أيام شهر رجب من العام ألف وأربعمائة وإثنين وأربعين هجريًا.

أول أيام شهر رجب 2021

وفقًا لتقدير دار الإفتاء وهيئة المساحة فإن أول أيام شهر رجب من عام 1442 هـ سوف يُوافق يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر فبراير 2021م أي (13 – 2 – 2021م)، وبالتالي فإن آخر أيام شهر جمادي الثاني سوف تكون في الجمعة 12 فبراير 2021م، والسبت هو أول يوم من أيام شهر رجب والذي يُعد من الأشهر المستحب القيام بـِ الأعمال الصاحة بها.

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متى شهر رمضان 1442

في سياق آخر وعلى الرغم أن استطلاع رؤية هلال رمضان لا تتم سوى في اليوم الموافق 29 من شهر شعبان من ك عام هجري؛ إلا أن بعض الإحصائيات والتقويمات عام 2021م قد أشارت إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك سوف توافق تحديدًا يوم 12 أو 13 من شهر أبريل من عام 1442هـ، ولن يتم التأكد بشكل قاطع من موعد شهر رمضان إلّا بعد استطاع رؤية هلال هذا الشهر المبارك.

ولقد استشعر جميع أبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض البشر والسرور ببداية شهر رجب المبارك، ولا سيما أنه يُعني إنه لا تفصلنا سوى أسابيع وأيام قليلة على قدوم أعظم شهور العام ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي توق له القلوب والأفئدة قاطبة في كل عام، مع خالص الأمنيات لجميع أبناء الأمة الإسلامية والعربية بأن يُعيد الله تعالى تلك الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركات وأن ُيبلغنا رمضان على خير حال.