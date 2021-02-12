الصحة تعلن موقفها من عودة الدراسة وتتوقع زيادة أعداد الإصابات في رمضان “أبريل ومايو”

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الصحة اليوم عن موقفها من عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب تصريحات وزيرة الصحة اليوم خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، والتي توقعت زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في شهر رمضان القادم وبالتحديد في شهري أبريل ومايو 2021، ومن المقرر أن أول رمضان في 14 أبريل القادم، أي ذروة الموجة الثالثة.

الصحة تعلن موقفها من عودة الدراسة وتتوقع زيادة أعداد الإصابات في رمضان

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم أنه ومن خلال ما تم استنتاجه من دروس خلال الموجة الأولى، والتي ارتفعت فيها الإصابات في شهر أبريل 2020، وأضافت أنها تتوقع أن يشهد شهر أبريل القادم زيادة كبيلرة في أعداد الإصابات بكورونا على غرار ما حدث العام الماضي.

وفي سياق متصل وحول موقف الصحة من عودة الدراسة، أشار الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، خلال اتصال هاتفي مع قناة الحياه الفضائية، إلى أنه لا يوجد ما يمنع عودة الطلبة للدراسة في الترم الثاني مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

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وأوضح مجاهد أن احتمالات وتوقعات زيادة الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان كبيرة جداً، وذلك نتيجة التجمعات التي تحدث خلال هذا الشهر، وأشار إلى مصر سوف تتلقى 600 ألف جرعة من اللقاح الصيني كهدية منها إلى مصر.