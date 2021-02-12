رجائي عطية يضيف محمد مسعود إلى لجنة الفكر القانوني ومجلة المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بإضافة محمد راضي مسعود عضو المجلس إلى تشكيل لجنة الفكر القانوني والمجلة. ونص قرار نقيب المحامين على الاتي : بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تشكيل لجنة الفكر القانوني والمجلة يضاف محمد راضي مسعود عضو المجلس إلى تشكيل اللجنة.

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