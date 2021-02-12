أمين الوكالة المصرية للشراكة يلتقى ممثل منظمة الأغذية للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO فى مصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إفريقيا فى مجالات الزراعة والرى والاستزراع السمكى والأمن الغذائى.





كما تم خلال اللقاء استعراض بعض الأنشطة التى سبق وأن تم تنفيذها بشكل مشترك فى الأعوام السابقة، من خلال المركز المصرى الدولى للزراعة الدولية وتضمنت برنامج "أمراض ما بعد الحصاد" لمدة شهر، وكذا برنامج "الاستزراع السمكي" لمدة 75 يوماً، وكان موجهاً لما يقرب من 25 متدربا من كل من تنزانيا وكينيا والسودان. هذا ويأتى هذا اللقاء ضمن السياسة التى تتبناها الوكالة نحو استشراف آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة فى الأنشطة التى لها تأثير إيجابى على حياة الشعوب الأفريقية، وذلك فى إطار مساهمة الوكالة والدولة المصرية فى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠ بالقارة الأفريقية، وكذا أهداف التنمية الأفريقية 2063.

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