دافئ نهارا بارد ليلا .. الأرصاد تعلن حالة طقس الجمعة 12 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 22 12 الإسكندرية 21 12 وادى النطرون 21 13 طنطا 22 12 شبين الكوم 22 12 دمنهور 21 12 بلطيم 21 13 مطروح 20 10 السلوم 21 11 سيوة 23 11 بورسعيد 22 14 دمياط 22 13 الزقازيق 22 12 المنصورة 22 13 الاسماعيلية 22 12 السويس 23 13 العريش 22 12 رفح 22 12 رأس سدر 23 13 نخل 23 08 نويبع 27 17 طابا 24 15 كاترين 20 08 الطور 24 13 شرم الشيخ 27 16 الغردقة 27 14 مرسى علم 27 15 الفيوم 24 10 بنى سويف 24 10 المنيا 24 09 أسيوط 24 09 سوهاج 28 10 قنا 29 12 الأقصر 30 13 أسوان 30 14 ادفو 31 13 أبوسمبل 30 14 الوادى الجديد 30 11 شلاتين 28 17 ابو رماد 27 18 حلايب 26 18 رأس حدربة 26 19

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