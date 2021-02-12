نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها... الحماية المدنية أنقذت ابنته.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته في الدقي لقى أستاذ جامعي مصرعه حرقا اثر اشتعال النيران داخل شقته بمنطقة الدقي بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ ابنته. تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة الدقي، انتقلت على الفور قوات الامن وسيارات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم غرفة بالشقة قبل امتداده لباقي الشقة والعقار. يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، ويعد الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا. نشرت ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض. وقال راسكين مخاطبا أعضاء الكونجرس أمس الخميس: "زملائي الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟". الحماية المدنية أنقذت ابنته.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته في الدقي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته.. الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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