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موجز السوشيال: مؤمن زكريا يدعم مروان محسن .. وأول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

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نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:

مؤمن زكريا يدعم مروان محسن.. شاهد
نتقابل فى كأس العالم.. أول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية
بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد
 بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم ... هاشتاج دينا فؤاد يتصدر تويتر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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