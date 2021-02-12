موجز السوشيال: مؤمن زكريا يدعم مروان محسن .. وأول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:

نتقابل فى كأس العالم.. أول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم ... هاشتاج دينا فؤاد يتصدر تويتر

مؤمن زكريا يدعم مروان محسن.. شاهد