سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 12 فبراير وأسعار الدواجن البيضاء والبلدي والساسو

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم تراجعاً طفيفاً وارتفاعًا في عدد من الشركات الكبرى التي تنتج الكتكوت الأبيض بأنواعه المختلفة، وذلك بعد حالة من الإنخفاضات التي شهدتها الثروة الداجنة في بعض شركات الدواجن الأربعاء الماضي، وبالرغم من ذلك فهناك حالة من الإستقرار في حركة البيع والشراء وإقبال للمستهلكين على على شراء الكتكوت بأنواعه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 12 فبراير

وبالرغم من أسعار الكتاكيت البيضاء خلال هذه الفترة، إلا أنه يوجد إقبال مستمر على شراء الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، من ربات البيوت وخاصةً في الأرياف، حيث أن الكتكوت البيتي أقل كلفة مادياً وأكثر جودة ويكون خالياً من الأدوية كما هو الحال في مزارع الدواجن.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 12 فبراير فقد شهد تذبذب في الأسعار، ليشجل في شركة الوطنية 8.75 جنيه، و8.5 في شركة العناني، كما جاءت أسعار الكتاكييت اليوم وفق ما يلي.

أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوطنية أسعار الكتكوت الأبيض بشركة العناني أسعا ر الكتكوت الأبيض بشركة مصر العربية أسعار الكتكوت الأبيض بشركة القاهرة للدواجن أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوادي 8.75 جنيه 8.5 جنيه 8 جنيه 7.5 8.75

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وفي سياق متصل فقد سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 27 جنيه للكيلو كما سجل الدواجن البلدي 37 جنيه للكيلو، أما الساسو فسجلت 30 جنيه للكيلو.