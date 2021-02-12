1523 محل يشارك في الأوكازيون الشتوي 2021

يشارك عدد من المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي لهذا العام 2021، وأكد تقرير سمي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 1523 محل شارك في الأوكازيون في أول ثلاثة أيام عمل للأوكازيون.

الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب

وأوضح التقرير، أنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبه التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.

المحلات تختار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأوكازيون 2021

ولفت أن مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي لهذا العام، تأتي من خلال الحصول على التصاريح من مديريات التموين المختلفة بالمحافظات، موضحًا أن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأى نسبة، بشرط أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

الرقابة على المحلات وقت الأوكازيون الشتوي

ومن جانبه يكثف جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض التخفيضات، وحصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، حيث تقوم بالمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات المصرية.

عروض وهمية في تخفيضات الموسم الشتوي 2021

فيما كشفت الأجهزة الرقابية بالوزارة عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار يقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين، وتم تحرير 73 مخالفة فى أول ثلاثة أيام من عمل الأوكازيون منهم 35 مخالفة عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

من جانبه أكد ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.