الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع صناعة محلية 100%

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك إقبال كبير على طلب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، لأفتًا أن الدولة تستهدف تغير 37 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات.

وزير الكهرباء: نعتمد على الصناعة المصرية للعدادات مسبوقة الدفع

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أنه سيتم التواصل مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع، لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة بهدف تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا الحرص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري، قائلًا:"حتى وإن كلفنا الأمر التأخر في تغيير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، ولا تراجع عن هذا القرار".

تركيب العدادات الكودية بالمبانئ العشوائية والمخالفة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحتاج 2 مليون و100 ألف عداد مسبوق الدفع لتركيبهم بالمباني العشوائية والمخالفة، ضمن خطة الوزارة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

المعدات والمقاولون بمشروعات تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء محلية

وفي سياق متصل كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت سابق، أن جميع المعدات والمقاولون الذين سيشاركون فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة بهذه المراكز، ستكون محلية بشكل كامل بنسبة 100%، موكدًا أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع الصناعة المحلية المصرية بشكل كامل.