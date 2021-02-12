حديث القرآن عن الصدق والصادقين .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة، فى بيان سابق لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الوزارة، ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الصدق أحد أركان الإيمان، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين.

وأوضح، أن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، وهذا الخلق الأصيل الذى يعد أحد أهم علامات الإيمان، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق، فقالوا الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان.

وتابع: "كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

