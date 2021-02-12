لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021، تراجع ملحوظ، مع انخفاض الأسعار العالمية في البورصات للمعدن الأصفر، وتسجيل أرقام جديدة له، ويهتم الكثير بالأسعار الجديدة للذهب خاصة المستثمرين وراغبي الشراء.

دوت الخليج ترصد أسعار الذهب في صباح اليوم الجمعة 12-2-2021

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 فبراير

جاء سعر عيار 24 نحو 910 جنيه مقابل نحو 917 جنيهًا أمس، وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 796 جنيه بعد أن كان 804 جنيه في تعاملات أمس الخميس.

كما سجل عيار 18 نحو 682 جنيها بدلاً من 685 جنيها يوم أمس، بينما بلغ سعر الجنية الذهب، والذي يبلغ وزنه 8 جرامات، 6368 جنيه بمقابل نحو 6440 جنيها.

ويتسائل المواطنين عن موقف سعر الذهب عيار 21 لاحقًا، لأنه يعد الأكثر مبيعا في السوق المحلي، ومع تراجع الأسعار توقع التجار إمكانية حدوث انتعاش في المبيعات لكن على نطاق محدود.

ومن جانبه قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب إن السوق المصري يتسم بخصوصية فيما يتعلق بأنماط الشراء، بحيث أنه مع تراجع الأسعار ينتظر البعض ولا يقوم بحسم قراره بالشراء أملًا في مزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة.