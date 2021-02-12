السكة الحديد تستقبل 39 عربة جديدة من روسيا خلال الشهر الجاري

أعلنت هيئة السكة الحديد عن استقبال ثلاث دفعات لعربات جديدة قادمة من روسيا والمجر والتي تشمل 39 عربة ذات تهوية ديناميكية، قبل نهاية الشهر الجاري.

تصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة

وجاء ذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بمصانعها في روسيا والمجر، حيث وصل حتى الآن بعد وصول الدفعة الأخيرة 243 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعًا على الخطوط الرئيسية.

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وفي سياق متصل تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة بشكل شهري، وتعمل على إدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

صفقة العربات الروسية لهيئة السكة الحديد

وعن صفقة العربات الروسية جاءت كالآتي: الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة :500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

يذكر أن وأوضح المصدر أن صفقة الـ 1300 عربة قطارات مقسمة بين روسيا والمجر، حيث صنعت روسيا حتى الآن 243 عربة من إجمالي 620، وكذلك 690 عربة بالمجر.

احتفال شركة "ترانسماش هولدينج" بتصنيع أول 4 عربات

كانت شركة "ترانسماش هولدينج" المجرية الروسية، قد احتفلت أمس، بتصنيع أول 4 عربات قطارات في المجر من عقد الـ1300 عربة قطارات، وسيتم شحنها خلال شهر فبراير الجاري إلى مصر لاختبارها وبيان مدى ملائمتها للعمل، ومن ثم تشغيلها وضمها إلى أسطول الجر بالسكة الحديد.