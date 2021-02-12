ننشر التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد اليوم الجمعة 12-2-2021

قطارات السكة الحديد-أرشيفية
كشفت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢١، والتي تقع بسبب ما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط، بهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور ركاب السكة الحديد المصرية.
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دوت الخليج تنشر تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة 12 فبراير 2021
تأخيرات القطارات اليوم
جاء متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية 40 دقيقة.
كما بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "بنها- بورسعيد" 35 دقيقة.
فيما بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "طنطا- المنصورة- دمياط" 25 دقيقة.
وبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة" ٣٥ دقيقة.
بينما وصل متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد، كالتالي: "القاهرة / أسيوط" 40 دقيقة، وعلى خط "أسيوط- أسوان" 20 دقيقة.
اعتذار هيئة السكة الحديد لتأخير القطارات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021
واعتذرت هيئة السكة الحديد لجمهور المسافرين والركاب عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، حتى ترفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة للركاب ويشعر بذلك التحسن بعد التطوير.
فيما أهابت الهيئة بالمسافرين باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم، حتى لا تتسبب التأخيرات في تعطيلها.
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