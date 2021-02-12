ننشر التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد اليوم الجمعة 12-2-2021

كشفت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢١، والتي تقع بسبب ما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط، بهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور ركاب السكة الحديد المصرية.

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دوت الخليج تنشر تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

تأخيرات القطارات اليوم

جاء متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية 40 دقيقة. كما بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "بنها- بورسعيد" 35 دقيقة. فيما بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "طنطا- المنصورة- دمياط" 25 دقيقة. وبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة" ٣٥ دقيقة.

بينما وصل متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد، كالتالي: "القاهرة / أسيوط" 40 دقيقة، وعلى خط "أسيوط- أسوان" 20 دقيقة.

اعتذار هيئة السكة الحديد لتأخير القطارات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021