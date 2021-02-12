الرى: تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمى لدى اليونسكو لمدة 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حفل ختام البرنامج التدريبى "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذى تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير التدريبية التى تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملى، والذى تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمى التابع للوزارة على مدار ستة أسابيع، تضمنت عرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الإستراتيجية.





وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى بمشاركة 32 متدربا من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدنى، عمارة، ميكانيكا، كهرباء)، والذين تم اختيارهم سابقاً من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار، مؤكداً أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسى لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكاً أساسياً فى مجهودات البناء والتنمية التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن قطاع التدريب الإقليمى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، مشيداً بالإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التدريب الإقليمى وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة، وقيامه بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى، ودعماً للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد عبد العاطى بالمجهودات المبذولة من العاملين بالقطاع والتى أثمرت عن تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمى كجهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية لمدة (8) سنوات، حيث قدم القطاع أثناء مراجعة لجنة التقييم من اليونسكو - عبر تقنية الفيديوكونفرانس- عرضاً عن إنجازات القطاع خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2020، بالإضافة لعرض العديد من المطبوعات مثل الكتب والكتيبات التعريفية، وما تم إنجازه من دراسات مائية ونشرات إخبارية شهرية ودليل للبرامج الإقليمية وكتيب مشاركات القطاع مع اليونسكو.